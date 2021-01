Solo due giorni di apertura in zona gialla: tante saracinesche restano abbassate

Oggi 7 e domani 8 gennaio, l’Italia è in zona gialla e bar e ristoranti hanno la possibilità di tenere aperto al pubblico sino alle 18. Molti locali piacentini però hanno deciso di tenere abbassate le saracinesche. Tra camerieri a casa in cassa integrazione, mancanza di prenotazioni e spese da sostenere, i titolari hanno probabilmente ritenuto inutile, se non addirittura dannoso, riaprire le attività solo per una manciata di giorni. Da sabato 9 gennaio, infatti, si tornerà in zona arancione e gli stessi locali saranno costretti ad eseguire solo attività da asporto e servizio a domicilio. Il settore della ristorazione italiana ha subito perdite per quasi 38 miliardi di euro (il 40% del fatturato) a causa del lockdown, delle chiusure autunnali e delle festività.

