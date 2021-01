Calze piene di dolciumi per i piccoli della pediatria e di monsignor Torta

Poco importa se le restrizioni anti-Covid non consentono le visite in presenza: l’Associazione Bottigelli trova sempre il modo di arrivare dritta al cuore di chi ha più bisogno, come i bambini. Per questo, grazie a una speciale donazione da parte del dottor Marco Salvadeo direttore generale dell’agenzia per il lavoro Logistica Job, i pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale di Piacenza hanno ricevuto diversi dolcetti, naturalmente infilati nelle classiche “calze della Befana”.

Calze e dolciumi anche per i bimbi di Monsignor Torta con le suore della Provvidenza, guidate dalla Madre generale Albina Dal Passo, che hanno fatto recapitare i regali ai piccoli destinatari.