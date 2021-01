Covid: Piacenza 14esima nella classifica nazionale sull’incidenza di contagi

Piacenza quattordicesima nella classifica delle province più colpite dal Covid. Lo conferma l’analisi dei dati forniti dal Ministero della Salute nella settimana che va dal 22 dicembre al 4 gennaio. Sono 469 i casi in provincia di Piacenza ogni 100mila abitanti, con un contagiato ogni 204 abitanti. Ma non si tratta, per quanto di dati preoccupanti, di maglia nera a livello regionale. Peggio fanno infatti Rimini (1 contagio ogni 149), Forlì -Cesena (1 ogni 171) e Bologna (1 ogni 204).

