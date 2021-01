Ecco Gloria Pisotti, la 22enne piacentina che guida gli spargisale di notte

Un gruppo di amici in gita a Zerba un mese fa, alla prima nevicata in zona gialla, quando ha incrociato quel “mostro” da settanta quintali – un grande Same Rubin rosso fuoco – che gettava il sale sulla strada non poteva credere ai suoi occhi e li ha sgranati: era guidato da una ragazza.

Si tratta di Gloria Pisotti di Barchi di Ottone, a quanto pare unica ventiduenne in tutta Italia in grado di spargere il sale di notte nella montagna più “feroce”.

“Spargo il sale sulla Statale 45 – ci ha raccontato – da Gorreto fino al ponte Lenzino, poi anche sulla provinciale in zona Rovegno, già sul versante ligure. Il papà invece guida lo spartineve”.

L’INTERVISTA COMPLETA NELL’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ IN EDICOLA