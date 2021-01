L’agenzia regionale di Protezione civile ha diramato un’allerta meteo di 24 ore nella giornata di sabato 9 gennaio per criticità idrogeologica sulle colline e montagne piacentine. L’allerta riguarda la possibilità di eventi franosi in seguito allo scioglimento della neve.

In serata sono possibili deboli nevicate sui rilievi.

