Guado di Sigerico, in arrivo una nuova barca. Finanziata dai pellegrini con una raccolta fondi

Dopo quasi un anno da quando venne rubata in una notte di vento e distrutta, la barca per trasportare i pellegrini sul Po da una sponda all’altra della via Francigena – a Soprarivo di Calendasco – è ormai quasi a portata di mano: nei giorni scorsi il Comune di Calendasco, proprietario del mezzo condotto dal barcaiolo Danilo Parisi , ha deliberato l’acquisto di un nuovo natante che possa finalmente riattivare il guado di Sigerico con un mezzo adatto allo scopo. Ma a finanziare la nuova barca, per la quota maggiore, sono stati gli stessi pellegrini che Parisi ha trasportato in questi anni: una colletta per ringraziarlo del suo ruolo di traghettatore da oltre vent’anni.

La nuova barca costerà in tutto 11mila euro ed è stata finanziata in gran parte dalla “Confraternity of Pilgrims to Rome” e dall’ex pellegrino inglese Brian Mooney che, appena saputo del furto, aveva lanciato su internet una raccolta fondi. Un appello che in un anno è riuscito a raccogliere 6.500 euro. Altri 500 euro sono arrivati invece dai “vicini di casa” dell’Associazione Amici del cammino di Orio Litta e i 4mila euro mancanti sono già stati stanziati in bilancio dal Comune di Calendasco, in attesa di eventuali rimborsi assicurativi.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’