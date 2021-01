Ponte di Pievetta, lavori urgenti di riasfaltatura: tre notti di chiusura

Da oggi, venerdì 8 gennaio, fino a domenica 10, il ponte di Pievetta chiude in orario notturno per consentire alcuni lavori urgenti di asfaltatura. La chiusura sarà dalle 23 alle 6 del mattino successivo. Durante quella fascia oraria gli operai della Provincia di Pavia cercheranno di mettere mano ai danni causati dal maltempo. Pioggia e neve hanno infatti lasciato un conto salato rendendo un colabrodo il già malridotto ponte. Le chiusure saranno venerdì sabato e domenica tra le 23 e le 6 del mattino. Nel testo dell’ordinanza si legge che la chiusura potrebbe essere “eventualmente prorogabile”. Nei restanti orari diurni tornerà in vigore il senso unico alternato.

