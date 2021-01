Maxi assembramento a Cortemaggiore: la Polizia locale multa 28 ragazzi

La sera di Halloween del 31 ottobre scorso, un gruppo formato da 28 ragazzi e ragazze si era ritrovato nei pressi di un ponticello ciclopedonale sull’Arda a Cortemaggiore. Gli assembramenti erano vietati dalle normative anti Covid e così, dopo le segnalazioni ricevute dalla polizia locale dell’Unione Bassa Valdarda Fiume Po e le successive indagini, sono scattate le sanzioni da 400 euro ciascuno, ridotte a 280 se pagate entro cinque giorni dalla notifica. Le indagini si sono svolte anche visionando i video che alcuni dei ragazzi coinvolti aveva postato sulla piattaforma Instagram.

“Mio figlio, e così i suoi amici, si son presi l’impegno di pagare con le loro paghette l’ammenda. Hanno capito di aver sbagliato, ma sono io a sentirmi offeso dalle modalità – ha spiegato un padre – È stata svolta una capillare opera investigativa, convocando quasi tutti i ragazzi, i minorenni accompagnati dai genitori, quindi con conseguenti richieste di ferie e permessi, raccogliendo le loro testimonianze, chiedendo di fare i nomi degli amici. Gli agenti sono stati duri con i ragazzini e “distratti” altri assembramenti”. La Polizia locale, con il comandante Massimo Misseri, ha giustificato l’intervento spiegando: “A fronte di una segnalazione, dobbiamo verificare l’accaduto. Appena lo abbiamo approfondito, è balzato all’attenzione che, oltre al fatto che i ragazzi generavano assembramento senza indossare i prescritti dispositivi di protezione individuale, c’era sul parapetto del ponte una quantità di alcolici non indifferente. Se questa nostra azione potrà scongiurare comportamenti futuri non idonei ed essere un deterrente per altri ragazzi”.

