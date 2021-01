Rilancio economico locale, bando da 80mila euro per il Comune di Gossolengo

10

Con l’obiettivo di sostenere ed incentivare il rilancio del settore imprenditoriale con la creazione di nuove imprese e favorire lo sviluppo del sistema economico locale, il Comune di Gossolengo ha emesso un bando di 80mila euro per l’erogazione di contributi a fondo perduto.

Le domande devono pervenire entro le 11 del 1° Febbraio 2021 in modalità telematica o inviate per raccomandata, seguendo le modalità indicate nel bando. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Gossolengo.

BANDO DI RILANCIO ECONOMICO COMUNE DI GOSSOLENGO