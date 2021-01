Bilancio del deputato Foti: “Presente al 95,98 per cento delle votazioni”

Ha partecipato al 95,98 per cento delle votazioni (6932 su 7222). A livello di atti di controllo ha presentato 109 interrogazioni a risposta scritta, tre a risposta orale, un’interpellanza. E riguardo gli atti d’indirizzo ha presentato 40 ordini del giorno (di cui 24 accolti, nove trasformati in raccomandazioni, cinque respinti e due non ammessi). Così – in numeri – il deputato piacentino di Fratelli d’Italia Tommaso Foti traccia un bilancio di metà mandato della sua attività parlamentare. A Montecitorio Foti occupa gli incarichi di vicepresidente vicario del gruppo Fratelli d’Italia, segretario della commissione d’inchiesta sul sistema bancario, capogruppo Commissione VIII Ambiente, Territorio, Lavori Pubblici e componente della giunta per il Regolamento.

A proposito dell’emergenza Covid, secondo Foti “non si può perseverare con la politica dei bonus, prima o poi le risorse si esauriscono. Il rischio concretissimo è che dopo la pandemia sanitaria ci troviamo ad affrontare anche quella economica”.