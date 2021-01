Adriana Tuttolomondo, un “bisturi rosa” nel reparto di chirurgia plastica

Il reparto di chirurgia plastica e ricostruttiva dell’ospedale di Castel San Giovanni si è arricchito di una nuova professionista. Adriana Tuttolomondo, trentottenne medico chirurgo specializzata in chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva è entrata a far parte dello staff guidato dal primario Marco Stabile. Originaria di Palermo, dove si è laureata in medicina e chirurgia e dove si è anche specializzata in chirurgia plastica estetica e ricostruttiva, Tuttolomondo ha lasciato la Sicilia per trasferirsi prima ad Ancona, dove ha conseguito il dottorato di ricerca all’Università Politecnica delle Marche ad Ancona, e poi a Milano dove ha lavorato per tre anni all’Istituto Europeo di Oncologia occupandosi di ricostruzione mammaria. “Potere ricreare una mammella e ridare dignità alle pazienti è per me una cosa eccezionale” dice.

