Covid: altre sette vittime e 131 nuovi contagiati nel Piacentino. Stabile la Terapia intensiva

Nel Piacentino altre sette persone hanno perso la vita a causa della pandemia da Coronavirus :una donna di 91 anni e sei uomini di 61, 63, 82, 84, 88 e 95 anni.

Il bollettino sanitario diramato dalla Regione Emilia Romagna e relativo alle ultime 24 ore indica anche 131 piacentini positivi al Covid, dei quali 72 sintomatici.

Resta stabile il numero di pazienti ricoverati in Terapia intensiva all’ospedale di Piacenza, sono 14.

Complessivamente nella nostra provincia i contagi sono stati 16.906 e le vittime 1.304.

Oggi si segnala il decesso di una donna di 83 anni diagnosticata dall’Ausl di Piacenza, ma residente in provincia di Lodi.

L’ANDAMENTO DA INIZIO PANDEMIA

L’ANDAMENTO DAL PRIMO SETTEMBRE



LA SITUAZIONE IN REGIONE

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 194.395 casi di positività, 1.563 in più rispetto a ieri, su un totale di 16.653 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 9,4%.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46,2 anni.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.786 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 125.749. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 60.192 (-1.274 rispetto a ieri).

Purtroppo, si registrano 51 nuovi decessi, n totale, dall’inizio dell’epidemia in regione sono stati 8.454.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 237 (-1 rispetto a ieri), 2.730 quelli negli altri reparti Covid (-11).

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:16.906 a Piacenza (+131 rispetto a ieri, di cui 72 sintomatici), 14.059 a Parma (+38, di cui 24 sintomatici), 26.162 a Reggio Emilia (+240, di cui 77 sintomatici), 34.647 Modena (+203, di cui 137 sintomatici), 38.701 a Bologna (+335, di cui 191 sintomatici), 6.195 casi a Imola (+31, di cui 15 sintomatici), 10.722 a Ferrara (+128, di cui 26 sintomatici), 14.826 a Ravenna (+78, di cui 41 sintomatici), 6.933 a Forlì (+54, di cui 37 sintomatici), 7.845 a Cesena (+97, di cui 62 sintomatici) e 17.399 a Rimini (+228, di cui 98 sintomatici).