Focolaio a Sarmato, sospetti sull’esibizione del coro parrocchiale

Sospetto focolaio di Coronavirus in un gruppo del coro della chiesa parrocchiale di Sarmato. È quanto emergerebbe dalla singolare corrispondenza tra alcuni contagiati in quarantena e chi canta nel gruppo della parrocchia di Santa Maria Assunta.

Nel mirino, l’ultima uscita pubblica del coro sarmatese: la messa di Natale. Dopo quell’esibizione qualche componente del coro ha iniziato ad avvertire sintomi del Covid, fino a quando i tamponi effettuati non hanno dato esito positivo e hanno così costretto alla quarantena anche le persone che erano venute a contatto.

In paese non si parla d’altro e la vicenda entrerà anche nell’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale, dopo un’interrogazione presentata dal consigliere di minoranza Piero Sasso.

