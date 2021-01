Investito all’alba da un’auto e sbalzato in un canale: gravissimo un uomo

Versa in gravissime condizioni l’uomo che, intorno alle 6,30 di oggi, martedì 12 gennaio, è stato investito lungo la via Emilia. E’ accaduto a Castel San Giovanni, nei pressi del centro abitato. Ancora da accertare le cause dell’incidente; la vettura ha arrestato la sua corsa e il conducente ha allertato i soccorsi per il ferito che è stato violentemente sbalzato all’interno di un canale di scolo ai margini della carreggiata. Sul posto gli operatori del 118 di Castel San Giovanni che, dopo le prime cure prestate sul posto, hanno condotto l’uomo all’ospedale di Piacenza. Al suo arrivo al Guglielmo da Saliceto, si temeva per la vita dell’uomo. I carabinieri di Sarmato si sono occupati degli accertamenti del caso.

