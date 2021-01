Tragedia del Pendolino, Piacenza non dimentica. Oggi la posa dei fiori

Ricorre oggi, martedì 12 gennaio, il 24esimo anniversario della tragedia del Pendolino, nella quale persero la vita 8 persone.

L’incidente avvenne domenica 12 gennaio 1997, quando il treno proveniente da Milano deragliò all’ingresso della stazione di Piacenza causando otto vittime e un centinaio di feriti. Una tragedia che, a distanza di 24 anni, Piacenza non dimentica.

A causa delle restrizioni in atto per l’emergenza sanitaria, non potrà svolgersi la consueta cerimonia, organizzata dal Dopolavoro Ferroviario con la partecipazione delle istituzioni locali, alla presenza dei familiari delle vittime. Verranno comunque deposti fiori presso la stele commemorativa alla stazione ferroviaria, tributo alla memoria di chi perse la vita nel deragliamento dell’Etr “Botticelli” il 12 gennaio 1997.