Camion in retromarcia urta lo spigolo: danno a Palazzo Mercanti

Un mezzo in manovra in vicolo Perestrello ha danneggiato il palazzo comunale di Piacenza. In seguito all’urto, alcuni mattoni sono caduti a terra. Ad assistere all’incidente, lunedì 11 gennaio, è stato il consigliere comunale Michele Giardino che si stava recando in consiglio e in seguito ha segnato l’accaduto sul social network Facebook. Giardino è stato ascoltato dalla Polizia locale.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà