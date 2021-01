Duro colpo allo spaccio di droga nel Piacentino: 15 arresti in flagranza. Centinaia di clienti

Due anni di complesse indagini hanno portato a sgominare una banda di spacciatori che vendeva droga nel Piacentino e che si riforniva nel Pavese, nella provincia di Bergamo e a Milano. Diciassette sono le misure cautelari emesse dal gip, 15 gli arresti in flagranza di reato. L’inchiesta è stata realizzata dalla Compagnia dei carabinieri di Bobbio. I soggetti finiti in manette sono soprattutto di origine marocchina, tra gli arrestati anche quattro italiani. L’indagine è partita dalla dichiarazione di un cittadino marocchino: un parente coinvolto in un giro di droga stava rovinando la famiglia. I carabinieri in sei mesi hanno documentato oltre tremila cessioni. I clienti sono centinaia di insospettabili che vanno dal disoccupato al professionista. I pusher vendevano hashish, cocaina, ed eroina a prezzi vantaggiosi. La zona prediletta dello spaccio era il centro storico di Piacenza, ma anche la provincia.

