Le udienze in corte Corte d’Assise e il processo Levante traslocano a Piacenza Expo

Piacenza Expo si appresta ad iniziare una nuova collaborazione con il tribunale di Piacenza: dopo alcuni sopralluoghi effettuati nelle scorse settimane, infatti, i vertici degli uffici giudiziari piacentini hanno scelto Piacenza Expo come sede, almeno fino alla fine di marzo, delle udienze in corte Corte d’Assise e per il processo relativo alla ben nota vicenda della caserma Levante.

A partire da venerdì 15 gennaio tali udienze, per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale e delle attuali disposizioni normative in tema di tutela della salute, si svolgeranno nella sala convegni “Luigi Gatti” del quartiere fieristico piacentino, mentre l’ufficio dei giudici verrà temporaneamente allestito nell’attigua Sala C.

La società fieristica di Le Mose aveva già messo a disposizione dell’Ausl, la scorsa primavera, il proprio parcheggio per i tamponi “drive through” senza dimenticare l’allestimento, negli ultimi tre mesi, nei locali dei Padiglione 3 gli ambulatori per l’effettuazione dei tamponi e per la campagna di vaccinazione antinfluenzale.

“Ho sempre parlato di quartiere fieristico a servizio del territorio” ha commentato l’amministratore unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli, al termine dell’ultimo sopralluogo svoltosi alla presenza del presidente del tribunale, Stefano Brusati, di altri magistrati degli uffici giudiziari della nostra città e del direttore della società fieristica Sergio Copelli. “Questa nuova collaborazione – ha proseguito Cavalli – dopo quella ormai collaudata con l’Ausl, ne rappresenta un’ulteriore conferma. L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha imposto nuovi standard di sicurezza e le nostre strutture hanno tutti i requisiti per garantire la continuazione di alcune attività, come quella della Corte d’Assise, che difficilmente potrebbero proseguire con gli stessi canoni degli scorsi anni. Siamo lieti di questa collaborazione di cui ringrazio il presidente Brusati, ma anche il personale di Piacenza Expo che si è occupato di tutti gli aspetti tecnici e organizzativi”.

“Siamo riusciti a risolvere questo problema in tempi rapidi – ha precisato Brusati – in modo da garantire la continuità dell’importante lavoro della Corte d’Assise. Ringrazio Piacenza Expo per la disponibilità, per l’ottima organizzazione e per averci messo a disposizione una sede ideale”.