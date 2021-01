A 34 anni apre un bar nonostante le restrizioni: “Con la buona volontà si vince”

Ha avuto solo il tempo di aprire il suo nuovo bar in zona San Rocco, a Castel San Giovanni, e subito dopo, causa decreti anti Covid, Valentina Ridenti ha dovuto riabbassare le serrande. Nonostante questo la trentaquattrenne barista non si scoraggia e lancia un messaggio di speranza a chi, come lei, ha avuto il coraggio di aprire una nuova attività proprio nell’anno della pandemia.

“Ho deciso di provarci – dice la giovane barista –, perché ho capito che questo locale aveva le carte in regola per lavorare bene. Adesso – aggiunge – che finalmente sono potuta partire non mi lascio scoraggiare. Posso farcela, con la buona volontà si arriva sempre”.