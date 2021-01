Auto esce di strada, gli occupanti la abbandonano e fuggono: era rubata

Dopo essere usciti di strada terminando la propria corsa nel canale che costeggia via Pianello a Borgonovo, avrebbero subito abbandonato la vettura per poi fuggire a piedi e dileguarsi. I carabinieri della locale stazione sono sulle tracce degli occupanti di un’auto (pare si tratti di tre persone) che, dopo aver rubato la vettura la sera precedente a Piacenza, sarebbero poi finiti a Borgonovo, dove ieri mattina è avvenuto lo schianto poco fuori il centro abitato. Le forze dell’ordine stanno indagando per fare chiarezza.

