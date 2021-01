Drammatico incendio nella notte, villetta devastata dalle fiamme

Drammatico incendio nel corso della notte di giovedì 14 gennaio a Pontenure. Una villetta situata in via Antonioni è stata infatti devastata da un rogo che ha letteralmente divorato la copertura per poi propagarsi a tutta la struttura. Un incendio che ha richiesto l’intervento di tre squadre di pompieri che hanno lavorato per ore per fronteggiare le fiamme e cercare di limitare gli ingentissimi danni. Da accertare le cause, ma la dinamica sembra quella classica con il surriscaldamento della canna fumaria ad aver provocato l’incendio. Fortunatamente la famiglia che risiede nel fabbricato non ha riportato ferite ma ha assistito alle drammatiche fasi in cui la struttura dell’abitazione è collassata a causa del fuoco.

