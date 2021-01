Esce di strada e si ribalta: al pronto soccorso. “Un cinghiale da evitare”

Potrebbe essere stato provocato dalla presenza di un cinghiale al centro della carreggiata, l’incidente registratosi nella notte di venerdì 15 gennaio. Un’auto è uscita di strada, ribaltandosi, e un uomo è rimasto seriamente ferito.

È accaduto in località Noce, nel comune di Rottofreno. Nei pressi della rotatoria che consente l’immissione sul ponte Paladini, una Fiat Panda è terminata fuori strada in seguito a una sbandata, terminando la corsa su una fiancata, dopo l’inutile tentativo del conducente di evitare il possente ungulato. Il ferito è stato raggiunto dagli uomini del 118 di Piacenza e della Croce Rossa di San Nicoló, prima del trasporto all’ospedale di Piacenza. Le sue condizioni non preoccupano. Avrebbe riferito della dinamica ai soccorritori: si sarebbe trovato di fronte l’animale senza possibilità di evitare l’impatto. Sul posto anche gli agenti di polizia stradale che hanno compiuto i rilievi.

Sull’Agazzana, nell’oscurità, nessuna traccia dell’animale che potrebbe essere rimasto ferito.