Il tennis piange Ettore Ferreri, inviato sui campi di tutto il mondo

Anche Castel San Giovanni piange la morte di Ettore Ferreri, storico cronista sportivo che per decenni ha seguito tutti i maggiori tornei di tennis internazionali. Il noto giornalista era originario di Castello, dove era nato 87 anni fa e dove aveva contribuito a fondare il Tennis Club Campagnoli. Come inviato de “Il Tennis Italiano” ha seguito per un trentennio gli Open di Francia, Roland – Garros, Wimblendon passando, la Coppa Davis gli Internazionali d’Italia. Le ossa se le era fatto, giovane cronista, in Libertà seguendo le cronache delle partite di calcio tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Nel 1966 si era trasferito a Milano ma aveva sempre mantenuto contatti strettissimi con la sua Val Tidone.

