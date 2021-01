Nuovo punto per accout Spid al Laboratorio Aperto del Carmine

Si consolida, con l’attivazione del nuovo punto di emissione delle credenziali Spid presso il Laboratorio Aperto nella ex chiesa del Carmine, la rete territoriale per il rilascio dell’identità digitale connessa a LepidaID. Agli sportelli comunali Quic – operativi, previo appuntamento, il lunedì, martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13.30 e il sabato dalle 8.15 alle 12.15 – si affianca così un ulteriore riferimento per i cittadini che vogliano attivare il proprio account Spid: lo storico complesso di piazza Casali, cui ci si potrà rivolgere nei pomeriggi di mercoledì e venerdì dalle 14 alle 18. Necessaria la prenotazione, effettuabile online dal sito laboratorioapertopiacenza.it .

“L’attivazione della propria identità digitale – ricorda il vice sindaco Elena Baio – è semplice, sicura e gratuita: dal 1° febbraio sarà la chiave fondamentale per gli oltre 150 servizi online del nuovo sportello telematico del Comune di Piacenza, oltre a costituire un requisito necessario per fruire di agevolazioni quali il Cashback di Stato, bonus come quelli destinati a mobilità e vacanze, compilare in via telematica la dichiarazione dei redditi, consultare il fascicolo sanitario elettronico o accedere ai portali di Inps e Agenzia delle Entrate. E sarà proprio il Laboratorio Aperto, nella ex chiesa del Carmine – aggiunge – a ospitare tra febbraio e maggio 2021 una serie di iniziative, tra corsi e tutorial, mirati a favorire la diffusione di Spid e l’utilizzo dei servizi online della Pubblica Amministrazione, con l’obiettivo di contrastare il digital divide e consentire, a tutti i cittadini, di familiarizzare con i cambiamenti tecnologici in atto”.