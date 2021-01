Riapre domani il parco della Galleana, già aperte altre aree verdi

Terminate le verifiche di stabilità degli alberi e completati gli interventi di messa in sicurezza, riapriranno domani, sabato 16 gennaio, i cancelli del Parco della Galleana.

“Permane una raccomandazione importante, evidenziata anche sui cartelli affissi agli ingressi: resta vietato l’accesso alle aree boschive interne al parco, dove permane il pericolo di caduta di rami – sottolinea l’assessore all’Ambiente Paolo Mancioppi -. Tuttavia, il lavoro capillare di monitoraggio del verde pubblico sul territorio urbano, pulizia delle aree e rimozione delle situazioni di rischio ci ha permesso di proseguire in questi giorni, a seguito delle necessarie chiusure per tutelare l’incolumità dei cittadini, con la progressiva riapertura dei giardini, iniziata martedì 12 gennaio”.

Sempre per domani, sabato 16, è prevista la riapertura dell’area verde di via Millo, mentre già da oggi, venerdì 15, sono nuovamente fruibili gli orti di via Degani. Riaperti giovedì 14 il parco di Montecucco, i giardini di via Veneto – via don Minzoni, i parchi gioco del Pubblico Passeggio, i giardini “Padre Gherardo” in via Giarelli, il parco giochi di vicolo del Guazzo, il parco della Pace, il parco giochi di via Ottolenghi e quello di via don Dieci.