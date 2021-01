Danni da neve, schiantata la tettoia dei campi da bocce di Scrivellano

Si continuano a contare i danni delle ultime nevicate delle scorse settimane, che con il progressivo disgelo si fanno più evidenti. A Scrivellano di Travo l’intera copertura in lamiera dei campi da bocce, di proprietà della parrocchia, è stata schiacciata e abbattuta dal peso della neve e si dovrà ora intervenire per il ripristino.

La tettoia si trova proprio all’ingresso del paese, nel piazzale accanto alla chiesa, e fino a qualche giorno fa copriva alcuni campi da bocce, con il tempo sempre meno utilizzati. La struttura, in lamiera semplice, è stata ricoperta da una spessa coltre di manto bianco – quasi mezzo metro – che ha contribuito al cedimento. L’area è stata delimitata e fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto dal crollo, che non ha danneggiato altre strutture.

