“In piazza Cittadella rami caduti da 15 giorni”. Rimozione in programma

Transenne divelte, rifiuti gettati per terra e ora – da una quindicina di giorni – anche una “distesa” di rami rotti in mezzo al vialetto pedonale. È questa la situazione in cui si trova il retro dell’ex biglietteria di piazza Cittadella. “Gli alberi si sono spezzati durante la nevicata di fine dicembre – dice un cittadino – e l’area non è mai stata pulita. Non se ne può più, questo angolo di Piacenza sembra dimenticato dal Comune”. Pronta la replica dell’assessore all’ambiente Paolo Mancioppi: “La rimozione è in programma, dieci squadre di giardinieri stanno sistemando tutte le aree danneggiate”.

