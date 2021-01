Incidente tra auto e moto a Podenzano. Centauro ferito

E’ di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto poco dopo le 18.00 a Podenzano, all’incrocio tra via Montegrappa e via Guastoni. Per cause ancora da chiarire, un’auto e una moto (provenienti da direzioni opposte) sono entrate in collisione.

Ad avere la peggio è stato il centauro, sbalzato dalla due ruote e finito sull’asfalto. Il ferito, non in pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale di Piacenza da un’ambulanza della Pubblica Assistenza di San Giorgio. Sul posto, per i rilievi, anche la polizia locale dell’Unione Valnure Valchero Alta Valnure.