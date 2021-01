Rubati i soldi della gita: donazione di un genitore per le famiglie

Dalla cassaforte della scuola media di Podenzano erano spariti circa 500 euro, quota per la partecipazione di una gita per 71 studenti, e ora un genitore ristora le famiglie con una donazione a titolo personale. L’uomo, Daniele Margarita, genitore ed imprenditore, è stato recentemente eletto nel consiglio di Istituto e in qualità di presidente dello stesso ha deciso di fare un gesto “di vicinanza alle famiglie in questo momento”. La cifra era stata raccolta addirittura nel mese di febbraio 2020 e avrebbe permesso agli studenti delle tre classi prime delle medie (ora sono in seconda) di partecipare, il mese successivo, alla giornata “fuori porta”. A causa del lockdown la gita sarebbe comunque saltata, ma è stata un’amara sorpresa non trovare più la somma nella cassaforte alla riapertura della scuola, a settembre. Un atto vile, secondo la dirigente, Giorgia Antaldi, che ipotizza che il colpevole possa essere qualcuno all’interno della scuola perché la cassaforte non è stata scassinata. La dirigente ha sporto denuncia contro ignoti.

