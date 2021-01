Don Pietro Cesena torna a Borgotrebbia: “Io, sopravvissuto al Covid”

17

Si definisce un sopravvissuto don Pietro Cesena, parroco di Borgotrebbia ricoverato per Covid proprio il giorno di Natale. Una decina di giorni fa, il sacerdote è stato dimesso, ma per lui la convalescenza durerà ancora un po’: almeno fino alla prossima domenica infatti è in quarantena. Le messe nella parrocchia dei Santi Angeli Custodi verranno comunque celebrate grazie alla collaborazione della Curia che ha messo a disposizione dei sacerdoti. “Il fiato non è tanto e mi stanco subito – spiega don Pietro – ma sono un sopravvissuto. È talmente demoniaca questa cosa che non si sa come va a finire”.

Il parroco ha poi ricordato i tanti messaggi e segnali di vicinanza avuti durante il ricovero prima in Pneumologia e poi in Malattie infettive: “Una delle cose più importanti, oltre alla cura che è stata massiccia, sono state la preghiera e la vicinanza di tante persone, anche quelle che non conoscevo. La parrocchia mi è mancata molto” ha dichiarato.