Gragnano, donato al Comune un mezzo per trasporti sociali

Grazie alla generosità degli eredi di Giovanni Bianchi – agricoltore di origine gragnanese scomparso nel 2019 – il Comune di Gragnano ha ottenuto un nuovo mezzo per i trasporti del servizio sociale: si tratta di un Doblò già predisposto per l’installazione di una pedana per disabili. Il nuovo mezzo va a sostituire un altro Doblò, utilizzato negli ultimi quattro anni, finanziato tramite le sponsorizzazioni dei commercianti e delle imprese di Gragnano. Ora il gesto della famiglia di Giovanni Bianchi permette al Comune di avere un mezzo di proprietà, che si unisce con un altro mezzo già esistente.

