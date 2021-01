Maltratta la moglie costringendola a 5 aborti: condannato a 2 anni e 3 mesi

Aveva maltrattato la moglie costringendola anche a 5 aborti. Un macedone 50enne è stato condannato a 2 anni e 3 mesi di pena e a 20mila euro di risarcimento. La donna, di qualche anno più giovane del marito, aveva raccontato in una precedente udienza di aver subito oltre vent’anni di soprusi e di essere stata percossa in più di un’occasione. Il pubblico ministero, al termine della sua requisitoria, aveva chiesto 2 anni e 6 mesi. In aula, oltre all’imputato, presente anche l’avvocato difensore, il quale ha ritenuto la testimonianza della donna ricca di contraddizioni ed ha inoltre ricordato che i parenti e i figli della coppia nelle loro deposizioni non avevano parlato di maltrattamenti.

