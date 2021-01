Prima ondata di Covid, morti a Fiorenzuola: incremento del 30%

La prima ondata della pandemia mostra i suoi effetti sui dati che escono dall’ufficio anagrafe di Fiorenzuola: nel 2020 i morti sono stati 260, 75 in più dell’anno precedente. Un incremento del 30%. Il dato sulla popolazione generale – non ancora ufficializzato dall’Istat – indica una popolazione attuale di 14.776 abitanti, con un leggero calo rispetto ai 14. 916 dell’inizio dell’anno scorso. Il saldo migratorio vede invece un dato positivo: sono stati 450 i nuovi ingressi a Fiorenzuola, una ventina in più delle uscite dal Comune.

