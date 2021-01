Una tradizione che non tramonta mai, le foto delle benedizioni degli animali

Una giornata particolarmente sentita tra i fedeli piacentini quella di Sant’Antonio Abate che si è celebrata oggi, domenica 17 gennaio. In diverse parrocchie della provincia si è proceduto con la benedizione degli animali come consuetudine durante una festa liturgica che non ha ovviamente potuto vivere i momenti di convivialità propri di questa ricorrenza.

A Borgonovo per esempio, la grande famiglia di Rio Torto, a Borgonovo, ha reso omaggio al santo protettore degli animali. Tutto è andato in scena negli spazi all’aperto del centro dove si sono radunati amici a quattro zampe. A Gragnano, nell’azienda agricola Fugazza di Campremoldo Sotto, don Andrea Campisi ha celebrato la messa alla presenza del primo cittadino Patrizia Calza. Anche in questo caso, un momento assai partecipato da parte dei fedeli e in particolare dal mondo agricolo.