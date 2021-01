Anche Montella in aula a Piacenza Expo per l’udienza del processo Levante

E’ iniziata questa mattina a Piacenza Expo (scelta come sede della Corte di Assise del tribunale per il rispetto delle normative anti-Covid) la seconda udienza del processo ai carabinieri della caserma Levante, accusati a vario titolo di traffico di stupefacenti, ricettazione, estorsione, arresto illegale, tortura, peculato, abuso d’ufficio, falsità ideologica, violenza privata, truffa ai danni dello Stato.

Davanti al giudice per le indagini preliminari Fiammetta Modica, sono imputati i cinque carabinieri che hanno scelto il rito abbreviato e i civili coinvolti nell’inchiesta Odysseus che hanno optato per il patteggiamento.

Presente in aula anche l’appuntato Giuseppe Montella, considerato il leader dei carabinieri infedeli.

Il giudice dovrebbe decidere in merito all’ammissione di parte civile dell’Arma, di due sindacati e un’associazione dei carabinieri.