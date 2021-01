Coronavirus, il racconto: “Dopo otto mesi ancora segni su fisico e mente”

Disturbi del sonno per paura di tornare nell’incubo della terapia intensiva e di non svegliarsi più, problemi a camminare e il fiato corto a causa dei polmoni “bruciati”. A distanza di otto mesi dalle dimissioni, sono le conseguenze che il Covid ha lasciato nel fisico forte, da sportivo, del 56enne di Fiorenzuola Roberto Camorali, che racconta le personali conseguenze e le ripercussioni sotto più punti di vista derivanti dalla malattia e dal ricovero in ospedale.

