Norme anti-Covid, in undici mesi controllate oltre 100mila persone

Dall’8 marzo dello scorso anno al 17 gennaio scorso, sono state 3.312 le persone sanzionate per violazione delle norme anticontagio, 64 titolari di esercizi commerciali con chiusura dei locali imposta un nove di queste circostanze, oltre a dieci denunce per violazione della quarantena disposta dall’Azienda sanitaria. È quanto emerge dal comunicato diramato oggi, lunedì 18 gennaio, dalla prefettura di Piacenza. Un documento dal quale emerge l’enorme impegno profuso dalle forze dell’ordine: addirittura oltre centomila le persone controllate in questi undici mesi di lavoro strenuo affinché vengano rispettate tutte le prescrizioni, “l’unico modo per contenere la diffusione del COVID e mettere gli ospedali nelle condizioni di lavorare”.

Nel solo fine settimana del 16 e 17 gennaio 2021, sono state controllate 239 persone e 32 attività o esercizi commerciali ed accertate 4 sanzioni a carico di cittadini e una a carico di esercizi commerciali per violazione delle normative in materia Covid.