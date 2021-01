Vandali in centro, un ragazzo multato perché senza mascherina

Ragazzo diciassettenne fermato dalla polizia in centro senza mascherina anti covid è stato sanzionato. E’ accaduto nella serata di sabato nel centro storico dove gli agenti della volante erano accorsi per una segnalazione di un cittadino. La segnalazione al 113 indicava un gruppo di vandali intenti a rompere sedie e tavoli di un esercizio. Gli agenti accorsi sul posto hanno fermato il minore che se l’è cavata con una multa visto che non sono stati rilevati danni.

