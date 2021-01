Addio a Canzio Marchesi, ex assessore di Sarmato. In politica dal 1970 con il Psi

È scomparso martedì 19 gennaio a Sarmato Canzio Marchesi, 81enne ex assessore ai lavori pubblici negli ultimi due mandati del sindaco Anna Tanzi. Una scomparsa improvvisa, causata dal contagio dovuto al coronavirus. Marchesi, sarmatese “doc”, era entrato in municipio per la prima volta da assessore già nel 1970 nelle file del Psi, partito del quale era stato segretario della sezione locale. In amministrazione, con il centrodestra si era occupato di lavori pubblici ma ha sempre manifestato grande interesse per il recupero della storia locale e delle tradizioni del paese. La scomparsa ha suscitato grande impressione in paese.

