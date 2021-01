Auto in fiamme nella notte alla Caorsana. Ipotesi incendio doloso

Auto in fiamme nella notte tra lunedì’ 18 e martedì 19 gennaio nella zona della Caorsana a Piacenza.

L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco, accorsi sul poso insieme ad una pattuglia della polizia, dopo una chiamata al 115. Il veicolo, una Volkswagen modello Golf, era stato parcheggiato in via Tadini circa tre giorni fa, e questo lascia ipotizzare a polizia e vigili del fuoco che si tratti di un incendio doloso come causa più probabile. Non si esclude la possibilità di un piromane, più difficile l’ipotesi di un guasto elettrico.

