Vaccinati contro il Covid gli ospiti della residenza per anziani. Emilio, 86 anni: “Mi sento ringiovanito”

Emilio Lodigiani, arzillo 86enne, è stato il primo a ricevere il tanto atteso vaccino tra anziani ospiti dell’ex Andreoli di Borgonovo. Dopo di lui medici e infermieri hanno vaccinato quasi tutti i 120 anziani ospiti dei reparti Melograno, Gardenia 1, Gardenia 2 e Giardino tra cui anche una 102enne.

“Mi sento benissimo, anzi mi sento ringiovanito” ha esclamato Lodigiani al termine della vaccinazione. Quale migliore testimonial per una campagna pro vaccino se non la grinta di questo nonnino che non vede l’ora di riprendere a fare le sue passeggiate.

