Pensionato derubato: ladro si finge galantuomo, e restituisce soldi falsi

Un pensionato di 63 anni è stato truffato ieri mattina, 19 gennaio, verso le 10.30 mentre si trovava nel parcheggio di fronte alla chiesa di San Nicolò a Trebbia. L’uomo era fermo nell’area di sosta, a bordo della sua auto, quando gli si è avvicinato un individuo con due cassette di arance che ha posizionato nell’auto dell’uomo, chiedendogli un’offerta in denaro. La vittima ha preso ed aperto il portafoglio nell’intento di prendere 20 euro, ma il malvivente vi ha infilato le mani dicendo che 20 euro erano troppi, ne bastavano solo 10. Con una manovra veloce è riuscito a prendere tutti i soldi del pensionato, circa 300 euro, e si è allontanato di pochi passi. Poi il ladro è tornato vicino all’auto della vittima, dicendo che ne aveva presi troppi e restituendo tre banconote da 50 euro. Il pensionato non ha fatto in tempo ad accorgersi che i soldi che gli erano stati consegnati erano palesemente falsi, che del truffatore non vi era già alcuna traccia.

Al pensionato non è rimasto altro che rivolgersi ai carabinieri di San Nicolò, i quali hanno avviato subito le indagini per cercare di risalire ed identificare il truffatore.