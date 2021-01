Focolaio Covid con cinque casi sospetti: chiuso l’ufficio postale di Fiorenzuola

Scoppia un focolaio Covid nell’ufficio postale di via Bressani a Fiorenzuola e viene disposta la chiusura della sede. Cinque sarebbero i casi sospetti di positività al Coronavirus, secondo quanto riporta il sito del comune di Fiorenzuola. Gli uffici sono chiusi al pubblico da lunedì 18 gennaio. La direzione di Poste Italiane ha deciso di applicare il protocollo di massima sicurezza e di chiudere la filiale, per consentire la sanificazione dei locali. E’ probabile che la sede riapra già domani, 21 gennaio. L’utenza è invitata a rivolgersi all’ufficio di Cadeo e a quello di via Trivioli a Piacenza.

