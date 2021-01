Serve bevande al bancone: bar chiuso per tre giorni, multati quattro clienti

Sanzionato e chiuso per tre giorni un bar di Borgonovo che somministrava bevande al bancone, senza rispettare le norme anti-Covid imposte dal Dpcm. Sanzionati anche i quattro clienti che erano dinanzi al bancone a consumare.

E’ stato un controllo della pattuglia dei carabinieri di Borgonovo, a cui era stata segnalata diverse volte la situazione, a scoprire che un bar del paese stava infrangendo le disposizioni che vietano la somministrazioni di cibi e bevande all’interno dei locali. Infatti è consentito esclusivamente il servizio da asporto, eppure presso un bar di Borgonovo le regole non sarebbero state rispettate. Infatti, ieri pomeriggio, 19 gennaio, verso le 17.30, i militari hanno accertato che, accanto al servizio da asporto, a quattro clienti venivano tranquillamente somministrate bevande al bancone e che questi ultimi le consumavano all’interno del locale. Così sono scattate le sanzioni per i consumatori e per la titolare del locale. Inoltre, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, è stata disposta la chiusura per tre giorni del locale, intestato ad una commerciante del luogo.