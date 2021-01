“Sosta selvaggia dei tir, in arrivo il divieto davanti al forno crematorio”

In arrivo il divieto di sosta nel piazzale di via Portapuglia, davanti al forno crematorio di Piacenza. Lo ha deciso il consiglio comunale nella seduta di ieri. A dare l’input all’amministrazione è stata una mozione presentata dai consiglieri del Pd Christian Fiazza, Stefano Cugini, Giulia Piroli e Giorgia Buscarini. Nei mesi scorsi, i residenti del Capitolo avevano infatti segnalato – su Libertà e Telelibertà – i parcheggi incontrollati dei mezzi pesanti davanti all’impianto di ignizione dei feretri, “un luogo di dolore – aveva detto il comitato civico – in preda al degrado e alla sporcizia”. Il problema è dunque arrivato in consiglio comunale, e la Giunta Barbieri ha scelto di provare a mettere un freno alla sosta selvaggia attraverso l’istituzione del divieto.

