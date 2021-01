Castel San Giovanni, aumento degli incidenti nonostante le limitazioni

Nel 2020 la polizia locale di Castel San Giovanni ha rilevato un aumento del 30 per cento degli incidenti stradali, e questo nonostante le limitazioni alla circolazione imposte dalla pandemia. È uno dei dati emersi dalla relazione annuale sull’attività del comando di polizia locale in occasione di una festa di san Sebastiano (patrono dei vigili) che quest’anno per forza di cose si è dovuta tenere il forma ridotta. Nel corso del 2020 gli agenti guidati dal comandante Marco Andolfi hanno elevato 4.039 sanzioni per violazioni del codice della strada, di cui 1.426 per eccesso di velocità. Tra i dati aumentano gli incidenti, colpa forse del maggiore stress e del nervosismo legati alla pandemia.

