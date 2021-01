Cortemaggiore, il virus entra alla casa di riposo: cinque decessi in tre settimane

Dopo dieci mesi senza contagi, durante i quali la casa di riposo protetta Gianni Perini di Cortemaggiore era riuscita a non avere nessun contagio al suo interno fino al periodo natalizio, a fine anno, e in queste prime settimane del 2021, la situazione è precipitata. Il Coronavirus è riuscito ad entrare e, ad oggi, si contano cinque decessi e almeno una decina di nuovi contagi. Come si siano contagiati è un enigma che difficilmente verrà risolto. A peggiorare il contesto dell’Istituto si devono registrare anche contagi nel personale. Questa situazione ha portato criticità nell’organizzazione del servizio che, si spera, possa tornare alla piena efficienza al più preso.

