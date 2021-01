Gli negano la patente, minaccia il personale Ausl. Intervengono i carabinieri con il “Negoziatore”

Un uomo di 62 anni, residente a Piacenza, è stato arrestato mercoledì 21 gennaio dai carabinieri con l’accusa di minacce, interruzione di pubblico servizio, porto di armi atte a offendere. L’uomo, al quale pochi giorni prima era stata negata la possibilità di ottenere la patente di guida per la mancanza dei requisiti, è ritornato negli uffici dell’Ausl di piazzale Milano minacciando il personale e pretendendo di ottenere la patente. Si è poi barricato in una stanza facendo uscire il personale e minacciando atti autolesionistici. Con sé aveva un coltello, un flacone di liquid infiammabile e un accendino.

Subito sono stati chiamati carabinieri, che attraverso il “Negoziatore”, il militare dell’Arma addestrato a gestire situazioni analoghe, sono riusciti a riportarlo alla ragione e a farlo desistere dai suoi intenti. Lo hanno quindi condotto in caserma, è stata effettuata una visita sanitaria e poi è stato portato in carcere. Nessun carabiniere e nessun addetto dell’Usl è rimasto ferito. Oltre al negoziatore sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile, della sezione operativa, del nucleo investigativo. .L’uomo è noto alle forze dell’ordine per piccoli precedenti.

