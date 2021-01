Malati oncologici, 5mila euro ad Amop grazie alle piantine solidali

Ammonta a cinquemila euro la donazione effettuata ad Amop, l’associazione che sostiene i malati oncologici piacentini, grazie alla vendita di piantine aromatiche ideata dal commerciante Valter Bulla. L’assegno è stato consegnato ieri alla presidente Romina Piergiorgi e all’oncologo Luigi Cavanna. “I fondi – spiega la referente di Amop – saranno utilizzati per investire nella ricerca. Durante la pandemia, purtroppo, le attività della nostra associazione hanno subìto pesanti ripercussioni. Il volontariato ha perso una gamba, non potendo essere presente nel reparto per dare beneficio ai malati”.

