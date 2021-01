Più corse anti-contagio: piazza Cittadella torna piena di bus. Ma non tutti si sentono sicuri

Ore 13.30 del 20 gennaio, piazza Cittadella a Piacenza. Una ventina di autobus in fila caricano gli studenti del liceo Gioia e dell’istituto Romagnosi, appena usciti da scuola. I pullman e le auto, in attesa in doppia fila, rendono più intenso il traffico. Nonostante l’uscita scaglionata delle due scuole, come da disposizioni anti-Covid, si registra qualche sporadico assembramento e un pò di caos dal punto di vista viabilistico, ma per alcuni studenti, tornati sui banchi di scuola da pochi giorni, ne vale la pena. Altri ragazzi invece non si sentono sicuri, nonostante l’aumento del numero dei bus per consentire un maggior distanziamento.

